Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2- Başkentte Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Güncelleme 2- Başkentte Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

1 saat önce

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 100 muvazzaf askerden 70'i gözaltına alındı.

Güncelleme 2- Başkentte Fetö'ye Yönelik
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 100 muvazzaf askerden 70'i gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Ankara merkezli 41 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 70'i şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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