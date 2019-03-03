Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Beyoğlu'nda Yangın

Güncelleme 2 - Beyoğlu'nda Yangın

1 saat önce

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 1 kişi yaraladı.

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Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 1 kişi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 kişiyi dışarı çıkardı.


Ağır yaralanan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'si yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Yanan binada mahsur kalan başka kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

İtfaiye ekipleri, uzun uğraşının ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dairede 7 kişi yaşıyordu

Olay yerine gelerek inceleme yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 kişinin kaldığı bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.

Yangında 7 kişiden 4'ünün vefat ettiğini, diğer 2 kişinin kurtulduğunu aktaran Demircan, yangının çıkış nedeninin teknik raporun ardından ortaya çıkacağını anlattı.

Demircan, binanın zaman zaman film çekimi için kullanılan içi boş bir yapı olduğunu ifade ederek, ölenlerin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de sabah saatlerinde çıkan yangında 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bir vatandaşımız da hastanede tedavi altında. İki vatandaşımız da binadan sağ salim kurtulmuş durumda. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını dile getiren Demirelli, itfaiye ve 112 acil ekiplerinin olaya hemen müdahale ettiğini kaydetti.

Demirelli, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:25 Kaynak: AA

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel
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