Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü
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GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü

20 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 kişi hayatını kaybetti.

GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.
Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.
Dalgıçların çalışmasında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler, botlara alınarak Turgutreis sahiline getirildi.
Cenazeler, ilçedeki hastanelerin morglarına konuldu.
Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söyledikleri 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:35 Kaynak: AA
Muğla, Bodrum
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