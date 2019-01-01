Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Büyükada'da Yangın

Güncelleme 2 - Büyükada'da Yangın

56 dakika önce

Büyükada'daki yangında yaralanan 3 at, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavileri için Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevine götürüldüFaytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını belirterek, "Geldiğimizde yangın çok ciddi...

Güncelleme 2 - Büyükada'da Yangın, System.String[]
Büyükada'daki yangında yaralanan 3 at, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tedavileri için Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevine götürüldü

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını belirterek, "Geldiğimizde yangın çok ciddi manada ilerlemişti, itfaiyenin müdahalesine rağmen söndürülemedi. İki ahırımız kül olmuş durumda. 9 tane yanarak ölen atımız var, itfaiyenin tespiti o yönde. İkisi ağır olmak üzere 3 tane yaralı atımız var. Acımız da zararımız da çok büyük. Çok kötü bir olay." dedi.

Ünal, yaralı atların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne tedavi edileceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:58 Kaynak: AA

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