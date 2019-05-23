GÜNCELLEME 2 - Cesedi su kanalına atmaya çalışırken yakalandılar

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bıçakla öldürülen kişinin cesedini su kanalına atmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bıçakla öldürülen kişinin cesedini su kanalına atmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hurdacılık yapan Sadık Cantürk, Gazi Mahallesi ile Düden Caddesi'nin kesiştiği 6597 Sokak'taki evde Soner E. ve Ayşegül G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık Cantürk bıçaklanarak öldürüldü.

Soner E. ve Ayşegül G'nin, bir kişinin cesedini kanala doğru sürükleyerek götürdüğünü görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Cantürk'ün cesedinin başındaki Soner E. ve Ayşegül G. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve alkollü oldukları için uzun süre ifadeleri alınamayan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Soner E. tutuklandı, Ayşegül G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cesedi yaklaşık 150 metre sürüklediği öne sürülen Soner E'nin, ifadesinde "Cinayet işlediğimi bilmiyorum. Alkol alıyorduk. En son arkadaşımla kira parası yüzünden tartışmış, birbirimize küfür etmiştik. Sonra birbirimizi darbetmeye başladık. Sonrasını hatırlamıyorum. Öldürdüğümü hatırlıyorum." dediği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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