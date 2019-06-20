Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME 2 - Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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GÜNCELLEME 2 - Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Eyüpsultan'da parkta oyun oynarken elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Onur B. hayatını kaybetti.

GÜNCELLEME 2 - Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Eyüpsultan'da parkta oyun oynarken elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Onur B. hayatını kaybetti.
Güzeltepe Mahallesi Hüseyin Aksoy Parkı'nda oynayan 12 yaşındaki Onur B, elektrik direğindeki kaçak akıma kapıldı.
Onur B'nin yere düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Onur B'yi ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Onur B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve güvenlik önemleri aldı.
Onur B'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kurumdaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Onur B'nin cenazesi Nurtepe Cemevi'ne getirildi.
Öte yandan, Eyüpsultan Belediyesi, Onur B'nin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu acı olayın yaşandığı Hüseyin Aksoy Parkı'yla ilgili herhangi bir sorun, şikayet ve talep Belediyemiz Beyaz Masa birimine iletilmemiştir.
Olayın sebepleriyle ilgili geniş çaplı bir tahkikat başlatılmış olup, parktaki elektrik panosuna bir dış müdahale ihtimali de dikkate alınarak, soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Bu vahim olayla ilgili olarak bilirkişi raporu hazırlanmakta olup sonuç yetkili kurumlarca kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:54 Kaynak: AA
Okmeydanı, Polis, Güncel
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