Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü

Güncelleme 2 - Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü

52 dakika önce

Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.

Güncelleme 2 - Etiyopya'da Yolcu Uçağı Düştü, System.String[]
Etiyopya Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü.


Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan kalkan ve Nairobi'ye giden Etiyopya Havayollarına ait bir uçağın düştüğü bildirildi.

Etiyopya Havayollarının açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtildi.

Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu. Havayollarının sözcüsü de kurbanlar arasında 32 Kenya ve 9 Etiyopya vatandaşının bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, uçakta ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de BM pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydetti.

Etiyopya Havayollarının üst yöneticisi Tewolde Gebremariam, uçağın pilotunun imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya geri dönüş için izin istediğini, pilota dönüş izninin verildiğini söyledi.

Gebremariam, kazayla ilgili soruşturmanın uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedkazada ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.
Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.

Devlete ait Etiyopya Havayollarının, Afrika'da en iyi havacılık şirketlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Etiyopya Havayollarının, Boeing 737-8 MAX uçağını 15 Kasım 2018'de Boeing firmasından teslim aldığı da belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:23 Kaynak: AA

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