Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

Güncelleme 2 - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon

36 dakika önce

Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 zanlıdan 23'ü yakalandı.

Güncelleme 2 - Fetö'nün
Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 zanlıdan 23'ü yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 34 askeri personelin bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandığı tespit edildi.

Örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından arandıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Kayseri'nin yanı sıra Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 19 muvazzaf, 2 meslekten ihraç, bir açıkta ve bir emekli astsubay gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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