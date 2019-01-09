Güncelleme 2 - Fetö'nün "Askeri Mahrem Yapılanmasına" Yönelik Operasyon
36 dakika önce
Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 zanlıdan 23'ü yakalandı.
Kayseri
merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 34 zanlıdan 23'ü yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince 34 askeri personelin bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandığı tespit edildi.
Örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından arandıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Kayseri'nin yanı sıra Hakkari
, Kars
, Ağrı
, Şırnak
, Batman
, Tunceli
, Çanakkale
, Bursa
, Eskişehir
, İzmir
, Konya
, Antalya
, Ankara
, Kırıkkale
, Şanlıurfa
, Hatay
, Samsun
ve Sivas
'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Operasyonda 19 muvazzaf, 2 meslekten ihraç, bir açıkta ve bir emekli astsubay gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:02 Kaynak: AA
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