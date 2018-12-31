Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Hatay'da Çuvalın İçinde Kadın Cesedi Bulundu

Güncelleme 2 - Hatay'da Çuvalın İçinde Kadın Cesedi Bulundu

30 dakika önce İlandır

Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalda kadın cesedi bulundu, gözaltına alınan katil zanlısının çuvalı yolda sürüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncelleme 2 - Hatay'da Çuvalın İçinde Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalda kadın cesedi bulundu, gözaltına alınan katil zanlısının çuvalı yolda sürüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Haraparası Mahallesi'nde çöp konteynerinin yanında duran çuvalda ceset olduğunu gören belediye temizlik işçileri polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çuval içinde elleri ve ayakları bağlı bulunan cesedin kadına ait olduğunu belirledi.


Ceset, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada cesedin Gülüstan A'ya (37) ait olduğu tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda katil zanlısı İ.U'yu (51) gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İ.U'nun cesedin bulunduğu çuvalı sürüklemesi ve çöp konteynerine bırakıp uzaklaşması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:10 Kaynak: AA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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