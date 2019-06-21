Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME 2 - İsrail askerleri Gazze sınırında 79 Filistinliyi yaraladı
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GÜNCELLEME 2 - İsrail askerleri Gazze sınırında 79 Filistinliyi yaraladı

44 dakika önce

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 79 Filistinli yaralandı.

GÜNCELLEME 2 - İsrail askerleri Gazze sınırında 79 Filistinliyi yaraladı, System.String[]
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 79 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 79 Filistinliyi çeşitli şekillerde yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:43 Kaynak: AA
Dönüş, Gazze, İsrail, Güncel
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