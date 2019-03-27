Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın

Güncelleme 2 - Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın

2 saat önce

Kadıköy'de inşaat halindeki bir gökdelende çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Güncelleme 2 - Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın, System.String[]
Kadıköy'de inşaat halindeki bir gökdelende çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Hızırbey Caddesi'ndeki 3 bloktan oluşan ve inşaat halindeki sitede, 30 katlı binanın elektrik kablolarının bulunduğu enerji odası ve yanındaki malzeme deposunda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadıköy, Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye'den 10 itfaiye takımının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Ekiplerin binada duman tahliye çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle polis ekipleri Hızırbey Caddesi'ni trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:50 Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:57:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]