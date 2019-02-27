Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Kahire'deki Tren İstasyonunda Yangın: 20 Ölü

Güncelleme 2 - Kahire'deki Tren İstasyonunda Yangın: 20 Ölü

6 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Güncelleme 2 - Kahire'deki Tren İstasyonunda Yangın: 20 Ölü, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 20 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Mısır devlet televizyonu "son dakika" koduyla verdiği haberde, yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını, peronda treni bekleyen yüzlerce yolcunun olduğunu kaydetti.

Sabah saatlerinde Mısır yerel medyası olayda 12 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını duyurmuş, Sosyal medya hesaplarından iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu şeklinde iddialar paylaşmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:14 Kaynak: AA

Sabah, Mısır, Kahire, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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