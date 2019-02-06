Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Kartal'da Bina Çöktü

Güncelleme 2 - Kartal'da Bina Çöktü

1 saat önce

Kartal'da 7 katlı bina çöktü, olay yerinde kurtarma çalışması yürütülüyor.

Güncelleme 2 - Kartal'da Bina Çöktü, System.String[]
Kartal'da 7 katlı bina çöktü, olay yerinde kurtarma çalışması yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı bir bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan bir kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu arada, ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı.

Bu arada bina enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.

Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu, yaklaşık 27-30 kişinin binada yaşadığını söyledi.

Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:29 Kaynak: AA

AFAD, Kartal, Güncel
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