Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Kayseri'de Bir Polis Meslektaşını Yaralayıp, Kendini Vurdu

Güncelleme 2 - Kayseri'de Bir Polis Meslektaşını Yaralayıp, Kendini Vurdu

30 dakika önce

Kayseri Havalimanı'nda tartıştığı meslektaşının tabancayla yaraladığı polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi.

Güncelleme 2 - Kayseri'de Bir Polis Meslektaşını Yaralayıp, Kendini Vurdu, System.String[]
Kayseri Havalimanı'nda tartıştığı meslektaşının tabancayla yaraladığı polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Havalimanı iç hatlar terminali yolcu girişi kontrol noktasında görevli polisler Eyüp Bozkurt ile Ali Ağkuş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, tabancayla meslektaşına ateş ettikten sonra kendini vurdu.

Ağır yaralanan iki polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan polislerden Ağkuş, kurtarılamadı.

Diğer polis memuru Bozkurt'un, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:18 Kaynak: AA

Kayseri Havalimanı, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 22:48:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Kayseri'de Bir Polis Meslektaşını Yaralayıp, Kendini Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]