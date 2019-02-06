Güncelleme-2 - Kayseri'de Devriye Gezen Polislere Silahlı Saldırı

Kayseri'de, kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin pompalı tüfekle ateş açtığı polis memuru ağır yaralandı, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de, kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin pompalı tüfekle ateş açtığı polis memuru ağır yaralandı, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde sivil araçla devriye gezen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekibi, şüpheli bir kişinin kimliğini kontrol etmek istedi.





Kaçan şüpheli, yaklaşık 20 metre uzaklaştıktan sonra araçtan inen polis memuru İlhan Odabaşı'na (41) pompalı tüfekle ateş etti.





Başından vurulan ve ağır yaralanan Odabaşı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.





Saldırgan Mustafa D. (37), çevredeki bir apartmanın kömürlüğünde, olayda kullandığı silahla yakalandı.





Zanlının, ifadesinde, "sevgilisinin kocası sandığı için polise ateş ettiğini söylediği" öğrenildi.





Mustafa D'nin, 8 tehdit, 3 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet, 2 hakaret, 2 kasten yaralama, hırsızlık, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, güveni kötüye kullanma ve mala zarar verme suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



Yaralanan Odabaşı'nın ise yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

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