GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de sağanak

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.
Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Nene Hatun
, Fevzi Çakmak
ve Kazım Karabekir
mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir depoda boğulma tehlikesi geçiren ve mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Darıca Farabi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kurtarılanlardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yağış nedeniyle ağaçların yerinden söküldüğü, bir vatandaşın, sel sularının sürüklediği aracını ağaca bağladığı görüldü.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye
ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.
"Can kaybı yok"
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerle sahada olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve yakın ilçe belediyelerden takviye ekip istediklerini söyledi.
Yağışın hasara yol açtığını aktaran Bıyık, şunları kaydetti:
"İlçemiz yoğun bir yağış aldı. Kısa sürede olaya müdahale ettik. Çalışanlarımızı sahaya çağırdık. Topyekun sahada görev yapıyoruz. Sorunları gidermeye çalışıyoruz. Evlerde su baskınları, rögar tıkanmaları var. Kriz masasını oluşturduk. Şu an bir afet içerisindeyiz. Sevindirici tarafı can kaybı yok hamdolsun. Gelen mala gelsin, mal geri gelir ama önemli olan can kaybı olmaması. Can kaybının olmadığı bir afetle karşı karşıyayız. En kısa zamanda toparlayacağız. Yarım saat içerisinde her şey oldu. Yüksek oranda bir yağış gerçekleşti."
Darıca Kaymakamı Ömer Karaman
da muhtarlar ve belediye ile irtibat halinde olduklarını dile getirerek, ekiplerin sahada görev yaptığını bildirdi.