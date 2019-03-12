Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme 2 - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 asker gözaltına alındı.

Güncelleme 2 - Kocaeli Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 10'u muvazzaf 14 astsubay gözaltına alındı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:49 Kaynak: AA

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