Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Manisa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 11 Yaralı

Güncelleme 2 - Manisa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 11 Yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Güncelleme 2 - Manisa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 11 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Sedat Yıldırım'ın (51) kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs, Soma- Savaştepe kara yolu Yağcıllı Mahallesi yol ayrımından kontrolsüz çıkan M.E. idaresindeki 06 DN 3900 plakalı kamyona çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Yapılan kontrollerde midibüste bulunan Gülfezar Zengin'in (67) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.


Bu arada bazı yaralıların yakınları da hastane önünde toplandı.

Hayati tehlikesi bulunan midibüs sürücüsü Sedat Yıldırım, Soma Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Yıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü ise Soma ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kaza anı güvenlik kamerasında


Öte yandan kaza anı, çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.


Kayıtlarda, Yağcıllı Mahallesi'ne bağlanan tali yoldan çıkan kamyonu gören midibüs sürücüsünün, çarpışmamak için ani fren yaptığı ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen midibüsün takla attığı anlar yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:39 Kaynak: AA
Soma, Manisa, Güncel
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