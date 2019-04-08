Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Sakarya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 32 Yaralı

Güncelleme 2 - Sakarya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 32 Yaralı

2 saat önce

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

Güncelleme 2 - Sakarya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 32 Yaralı, System.String[]
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, Mithat Bülent Ural idaresindeki 78 BS 510 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 32 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastaneler ile Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin önlem aldığı yolda, temizlik çalışması yapıldı.

Bu arada kazayı son anda fark eden 06 JSZ 56 plakalı soda yüklü tankerin sürücüsü, otobüse çarpmamak için direksiyon kırınca araç yoldan çıktı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, otobüs ve tankerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:37 Kaynak: AA

Akyazı, Ankara, Anadolu Otoyolu, Güncel
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