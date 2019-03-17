Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Güncelleme 2 - Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

40 dakika önce

Samsun'un Asarcık ilçesinde, düğünde çıkan bıçaklı kavgada damadın annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Güncelleme 2 - Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Samsun'un Asarcık ilçesinde, düğünde çıkan bıçaklı kavgada damadın annesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İddiaya göre, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin bir düğün salonundaki düğününde, "istek parçası" nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.


Kavgayı ayırmak için müdahale eden damat Adem Demirci'yi gören anne Satı Demirci, oğlunun yanına gittiği sırada gruptakilerden biri tarafından bıçakla yaralandı.


Anne Demirci, haber verilmesi üzerine salona gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olay yerinden kaçan şüpheli Gökhan S. ile bu kişiyi götüren minibüsün sürücüsü M.A, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samsun'da yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kavak Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden Gökhan S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:17 Kaynak: AA

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