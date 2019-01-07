Güncelleme 2 - Şanlıurfa'da Servis Minibüsleri Çarpıştı: 3 Ölü, 10 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Hüseyin Ay yönetimindeki 44 EG 340 plakalı öğrenci servis minibüsü, Suruç-Birecik kara yolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında Mahmut Akkurt'un kullandığı 37 BF 201 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Kazada yaralanan Nihal ve Büşra Aslan, Zeynep Işık (13), Zeliha Bilir (13), Osman Çelik, Aysel Oğur, Şengül Boğatekin, Sabriye Güren, Vahide Karakuş, Şule Karaçay, Fethi Akkurt (35), Hatice Sonar (37) ve Aysel Sonar (36) 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Fethi Akkurt ile Hatice ve Aysel Sonar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralılardan üçünün daha durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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