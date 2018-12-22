Güncelleme 2 - Somali'de İntihar Saldırısı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 16 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 16 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.





Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, intihar eylemcisi tarafından kullanılan bomba yüklü araç, başkentteki Somali Tiyatrosu'nun girişinde yer alan bariyerleri geçmeye çalıştığı sırada kontrol noktasına çarptı.



Çarpma sonucu meydana gelen patlamada, aralarında Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Abdullah Tulah, Milletvekili Varsemi Cudah ve Universal TV'de çalışan gazeteci Avl Tahir Saled'in bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, çoğu asker 20'den fazla kişi yaralandı.





Öte yandan Mogadişu'daki Meçhul Asker Meydanı'nda da bir bombalı saldırı düzenlendi, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.





Terör örgütü Eş-Şebab saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

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