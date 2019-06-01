Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME 2 - Türkiye-İran sınırında çatışma
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GÜNCELLEME 2 - Türkiye-İran sınırında çatışma

30 dakika önce

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

GÜNCELLEME 2 - Türkiye-İran sınırında çatışma, System.String[]
Iğdır'da, Türkiye- İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi.
Şehit askerlerin naaşları aynı hastanenin morguna konuldu.
Desteğe giden 3 Mehmetçik kazada yaralandı
Çatışmanın ardından takviye ekiplerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
Bölgeye giden takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.
Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:45 Kaynak: AA
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