GÜNCELLEME - 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı
1 saat önce
2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:00 Kaynak: AA
2009 Polis Koleji
Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğüne getiriliyor.
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