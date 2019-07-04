Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Haber

GÜNCELLEME - 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı

1 saat önce

2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

GÜNCELLEME - 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı, System.String[]
2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'na yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 30 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarttı.
Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğüne getiriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:00 Kaynak: AA
Polis Koleji, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, S-400'ler için tarih verdi Ankara'da, 9 kişinin öldüğü tren faciasında rapor açıklandı: İşte kazanın 3 nedeni Barış Telli, ilkokulda kendisine protez bacak yaptıran Derya Bakır ile 20 yıl sonra buluştu FSM'deki asfalt yenileme çalışması havadan görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:50:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - 2009 Polis Koleji Sınavı'na yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]