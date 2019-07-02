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GÜNCELLEME - 3 Aliağa'daki gemi yangını

45 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide, patlamanın ardından yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - 3 Aliağa'daki gemi yangını, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide, patlamanın ardından yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan, 1 Romanya vatandaşı ve bir de Petkim çalışanı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 17 yaralıdan biri hayatını kaybetti. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.
Kaymakam Günay, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedavilerinin Aliağa Devlet Hastanesinde devam ettiğini aktardı.
PETKİM'den yapılan yazılı açıklamada ise "Petkim İskele 5'te 23.20 civarında, İtalya bandıralı Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Açıklamada, yangınla ilgili araştırmaların devam ettiği kaydedildi.
Yangında hayatını kaybeden kişinin, gemide çalışan İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia olduğu öğrenildi.
Öte yandan yangının gerçekleştiği İtalyan bandıralı Synzania isimli geminin, 3 bin 827 grostonluk olduğu, bugün propilen yüklenmesi için Fransa'nın Lavera Limanı'ndan Aliağa'ya geldiği belirtildi.
Oolaya ilişkin, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:58 Kaynak: AA
Petkim, Aliağa, İzmir, Güncel
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