Güncelleme 3 - Amasya'da Maden Ocağında Göçük

Amasya
'nın Merzifon
ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten sağ çıkarılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniçeltek Maden
İşletmesinde meydana gelen göçükte Olcay Gücek, Adem İbik ve Orhan Kutluca toprak altında kaldı.
Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD
, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sonucu sağ çıkartılan işçiler, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Maden ocağında 16.00-22.00 vardiyasında çalışan işçilerin bilincinin açık, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Amasya Valisi Osman Varol, yaralı işçileri ziyaret ederek, işçilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin yapılan çalışma sonucu kısa süre içinde göçükten çıkarılarak, hastanede tedavi altına alındığını hatırlattı.
Kurtarılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Varol, şunları kaydetti:
"Kurtarılan 3 işçimizden 2'sinde küçük ezikler, kısmi birtakım kesikler, küçük yaralar mevcut. Son kurtarılan işçimizin ise belden aşağısı bir süre toprak altında kaldığı için o bölgesinde, ayak bölgesinde bir kırığı mevcut. Onun dışında ufak, tefek yine vücudunda ezikler kırıklar mevcut. Tüm işçilerimizin bilinçleri açık. Burada sağlık kuruluşu yetkilisi arkadaşlarımız da gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyorlar. Ben hem bu işçilerimizin ailesine, kendilerine ve tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bundan sonrasında da işin adli ve idari kısmında bu kazaya sebep olan unsurların araştırılması ve ilgili soruşturmalar gerçekleştirilecek."