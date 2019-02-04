Son Dakika Haberleri: Güncelleme 3 - Balıkesir Adliyesinde Gaz Sızıntısı

Güncelleme 3 - Balıkesir Adliyesinde Gaz Sızıntısı

9 dakika önce

Balıkesir Adliyesinde 59 kişinin etkilendiği gaz sızıntısıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Güncelleme 3 - Balıkesir Adliyesinde Gaz Sızıntısı, System.String[]
Balıkesir Adliyesinde 59 kişinin etkilendiği gaz sızıntısıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesinde yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, saat 12.15 sıralarında, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen harekete geçtiğini belirterek, "Bunlar büyük yangın tüpleri. Nedensiz boşaltım başlıyor ve gaz yayılıyor. Gazdan etkilenen vatandaşlarımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır. Diğer vatandaşların sağlık durumları iyi. Adliyeyi boşalttık. Teknik ekip tespit çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir Adliye binası bodrum katında bulunan arşiv odalarından birinde yangın söndürme sisteminin bilinmeyen bir sebeple devreye girdiği ve sistemin ortama verdiği gazdan ilk etapta arşiv odasında bulunan 3 kişinin etkilendiği belirtildi.

Kurtarma çalışmaları esnasında müdahale eden ve civarda bulunan görevlilerden 4'ü ağır olmak üzere 59 kişinin zehirlendiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adliye binası olay anından hemen sonra tahliye edilmiş, zehirlenen şahıslar hastaneye kaldırılarak tedavi altında alınmışlardır. Meydana gelen olaya ilişkin 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı, adli ve idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilmişlerdir."

Olay sebebiyle adli hizmetlere tedbir amaçlı ara verildiği, yarın Balıkesir Adliyesinin faaliyetine devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:14 Kaynak: AA

Başsavcı, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Türkeş'in Evi Müzeye Dönüştürülecek

Benzin ve LPG'ye Zam Geldi Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfade
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:23:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme 3 - Balıkesir Adliyesinde Gaz Sızıntısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]