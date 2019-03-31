Güncelleme 3 - Gaziantep'te Muhtarlık Seçimi Kavgası: 3 Ölü, 6 Yaralı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır 6 kişi yaralandı.





Kırsaldaki Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında çıkan tartışma esnasında mevcut muhtar Süleyman O'nun oğlu Cuma O. (20), tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan'ın kardeşi Eyüp Kaplan'a ateş etti.





Bu sırada sandık güvenliğinden sorumlu askerin silahını bırakarak teslim olmasını söylediği zanlı, silahla çevreye ateş açmaya devam etti.





Cuma O'nun silahından çıkan kurşunlarla muhtar adayı Süleyman Kaplan ve kardeşi Adem Kaplan da vuruldu.





Zanlının, jandarma tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği olayda Eyüp, Süleyman ve Adem Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti.





Ağır yaralanan Cuma O, 112 Acil Servis ekibince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.



Hastanede yeniden kavga çıktı



Olayda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları, Şehitkamil ve Dr. Ersin Arslan devlet hastanelerinde yeniden tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Şehitkamil Devlet Hastanesinde Celal K. ile arbedeyi sonlandırmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Kadir E. bıçaklandı.



Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde taraflar arasında çıkan silahlı kavgada da Mehmet D, Selçuk K. ve Bayram K. yaralandı.



Yaralılar, tedavi altına alındı.

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