Güncelleme 3 - İzmir'de Servis Minibüsü Devrildi: 34 Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde down sendromlu ve zihinsel engelli özel öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, down sendromlu ve zihinsel engelli özel öğrencileri taşıyan S.Z'nin kullandığı 35 AEM 253 plakalı servis minibüsü, Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu'na bağlanan yolda devrildi.





Bariyerleri aşarak ters dönen minibüs, karşı yönden gelen Ö.A. idaresindeki 35 KF 8463 plakalı otomobile çarptı.





Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.





Kazada yaralanan minibüsteki 15'i öğrenci, toplam 34 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.





"Hayati tehlikesi olan hastamız yok"





İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Çiğli Bölge Hastanesine gelerek yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.





Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi İlker Kızıloğlu, yaptığı açıklamada, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği 14 yaralının kazanın ardından hastanelerine getirildiğini belirtti.



Kızıloğlu, "Hayati tehlikesi olan, acil ameliyata alınması gereken hastamız yok. Ufak tefek yaralanmaları var. Bütün konsültasyonları bittikten sonra gerekli bilgileri aile yakınlarına verdik. Burada 14 yaralımız var. Tedavi süreçleri devam ediyor." diye konuştu.



Kolundaki akıllı saatle ailesine yaralandığını haber vermiş





Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine gelen yaralı öğrencilerin yakınları da üzüntü yaşadı.





Kazada yeğeni yaralanan Aysel Atakan, bütün çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini almanın sevincini yaşadıklarını belirtti.



Kaza yapan servis minibüsünün bakımsız ve eski model olduğunu ileri süren Atakan, gerekli şikayet başvurularını yapacaklarını bildirdi.



Yeğeninin kolunda akıllı saat bulunduğunu anlatan Atakan, "O haber verdi bize, öyle haberimiz oldu. Yaralı halde kolundaki saatle 'Ben kaza yaptım, burnum kanıyor. Gelin beni kurtarın.' diye bize haber verdi. Biz de yerini tespit ederek, geldik. Bütün çocukları toparladık, bu tarafa gelebilecekleri de getirdik." diye konuştu.





Rahmi Okan da tomografisi çekilen çocuğunun müşahede altında tutulduğunu anlattı.



Kazada servis şoförünün ihmalinin olduğunu iddia eden Okan, "Özel çocuklar olduğu için bu sürücülerin araçları çok dikkatli kullanması lazım çünkü kendilerini koruyabilmeleri gerçekten çok zor. Arabanın durumu çok kötüydü. Oraya gittiğimde ilk etapta çocuğumu gördüğümde başı kanıyordu, hastaneye getirdik. Allah'a şükür, şimdi iyi diyorlar. Doktorların bize verdiği bilgi bu." diye konuştu.





"Servisin geç geldiği" iddiası





Servisin sabah arıza yaptığı için geç geldiğini ileri süren Okan, "Eşimin anlattığına göre servis bozulmuş, tekrar çalıştırmışlar. Servisin çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz." dedi.





Bu arada, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesindeki tedavisi süren minibüs şoförü S.Z'nin taburcu edilmesinin ardından, polis merkezine götürüleceği öğrenildi.



Minibüsün çalışma izni yok



Öte yandan, Örnekköy Mesleki Gelişim Merkezi'ne down sendromlu çocuklar ve bazılarının yakınları ile eğitimcilerin taşındığı minibüsün devrildiği kazaya ilişkin bazı ayrıntılar da ortaya çıktı.



Çocukların sabah başka servise binmeleri gerektiği ancak araç bozulduğu için kaza yaptıkları minibüse bindikleri öğrenildi.



Arızalanan minibüsün yerine gelen minibüsün de bir hafta önce el değiştirdiği tespit edilirken, devrilen servisin öğrencilerin okula taşındığı güzergahta çalışma izninin bulunmadığı belirlendi.



Kaza sonrası İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan krize müdahale ekibi de hastaneleri dolaşıp, çocuklar ve aileleri ile görüştü.



Birçok öğrencinin taburcu edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.

