Son Dakika Haberleri: Güncelleme 3 - Kahire'deki Tren İstasyonunda Yangın: 25 Ölü

Güncelleme 3 - Kahire'deki Tren İstasyonunda Yangın: 25 Ölü

1 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Güncelleme 3 - Kahire'deki Tren İstasyonunda Yangın: 25 Ölü, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Mısır devlet televizyonu "son dakika" koduyla verdiği haberde, yangında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını, peronda treni bekleyen yüzlerce yolcunun olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA

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