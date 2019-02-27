Güncelleme 3 - Kahire'deki Tren İstasyonunda Yangın: 25 Ölü
1 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Mısır devlet televizyonu "son dakika" koduyla verdiği haberde, yangında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada, yolcu treninin perona yaklaştığı esnada yakıt depolarından birisinin patladığını, peronda treni bekleyen yüzlerce yolcunun olduğunu kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA
İş Seyahatine Çıkan Kadın, Kaldığı Otel Odasına Zorla Giren Sapık Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı
Mısır'ın Başkenti Kahire'de Bir Tren İstasyonunda Yangın Çıktı! 25 Kişi Hayatını Kaybetti
THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
AK Partili Vekilden Kenti Karıştıran Sözler: Zonguldaklıyım Demekten Utanıyorum