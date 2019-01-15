Son Dakika Haberleri: Güncelleme 3 - Nairobi'de Otele Terör Saldırısı

Güncelleme 3 - Nairobi'de Otele Terör Saldırısı

41 dakika önce

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele düzenlenen terör saldırısında en az 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişi yararlandığı bildirildi.

Güncelleme 3 - Nairobi'de Otele Terör Saldırısı, System.String[]
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele düzenlenen terör saldırısında en az 5 kişinin öldüğü, çok sayıda kişi yararlandığı bildirildi.

Başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı otele düzenlenen saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendi.

Önce patlamanın meydana geldiği, ardından silah seslerinin duyulduğu bölgede, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri ve polis arasında çatışma çıktı.

Polis, görgü tanıklarının 6 kişi olduklarını belirttiği saldırganları etkisiz hale getirmek için otel ve çevresinde operasyon düzenledi.

Kenya Polis Şefi Joseph Boinnet, saldırganların arasında bir intihar eylemcisinin de olduğunu, eylemcinin otelin bekleme salonunda üzerindekileri patlattığını ifade etti.

Öte yandan, yaralıların kaldırıldığı bölgedeki hastanelerden acil kan bağışı çağrısı yapıldı.

Ayrıca polis, bomba yüklü olduğu tespit edilen bir aracı infilak ettirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı ve sivillerin otelden kaçmaya çalıştığı görüldü.

Saldırının 2016'da Somali'deki bir Kenya askeri üssüne yapılan ve yaklaşık 150 askerin ölmesine yol açan saldırının yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekti.

İlk paylaşılan bilgilerde DusitD2 Oteli yakınlarında patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtilmişti.

Örgüt, Eylül 2013'te yine başkent Nairobi'de bulunan Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırı düzenlemiş, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Polis, Kenya, Nairobi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Kardeş, Ablasının Boğazını Keserek Öldürdükten Sonra Evi Ateşe Verdi Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?

Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü Ablasının Boğazını Kesip Evi Ateşe Veren Cani Kardeş, Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 00:18:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme 3 - Nairobi'de Otele Terör Saldırısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]