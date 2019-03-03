Son Dakika Haberleri: Güncelleme 4 - Beyoğlu'nda Yangın

Güncelleme 4 - Beyoğlu'nda Yangın

1 saat önce

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangına sebep olduğu iddia edilen bir şüphelinin Hatay'da gözaltına alındığını açıkladı.

Güncelleme 4 - Beyoğlu'nda Yangın, System.String[]
İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangına sebep olduğu iddia edilen bir şüphelinin Hatay'da gözaltına alındığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Şehbender Sokak'taki 5 katlı tarihi binanın üst katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 kişiyi dışarı çıkardı.


Ağır yaralanan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'si yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Yanan binada mahsur kalan başka kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.


Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından yangında hayatını kaybedenlerin Murat Kayacan (17), Yunus Akyüz (20), Muhammet Gür (23) ve Ersin Eren Büker (25) olduğu tespit edildi.

Hastanede tedavisi süren yaralının ise Ramazan Demir (23) olduğu öğrenildi.


Öte yandan, yanan binada cansız bedenlerine ulaşılan iki kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Dairede 7 kişi yaşıyordu


Olay yerine gelerek inceleme yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 kişinin kaldığı bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.


Yangında 7 kişiden 4'ünün vefat ettiğini, diğer 2 kişinin kurtulduğunu aktaran Demircan, yangının çıkış nedeninin teknik raporun ardından ortaya çıkacağını anlattı.


Demircan, binanın zaman zaman film çekimi için kullanılan içi boş bir yapı olduğunu ifade ederek, ölenlerin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli de sabah saatlerinde çıkan yangında 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Bir vatandaşımız da hastanede tedavi altında. İki vatandaşımız da binadan sağ salim kurtulmuş durumda. Vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.


Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını dile getiren Demirelli, itfaiye ve 112 acil ekiplerinin olaya hemen müdahale ettiğini kaydetti.


Demirelli, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokak'ta çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan araştırmalar neticesinde, yangına sebep olduğu iddia edilen bir şüpheli Hatay'da gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:46 Kaynak: AA

Beyoğlu, Güncel
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