Son Dakika Haberleri: Güncelleme 4 - Halk Otobüsü Kaza Yaptı

Güncelleme 4 - Halk Otobüsü Kaza Yaptı

1 saat önce

Fatih'te bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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Fatih'te bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyazıt Meydanı'nda bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayda yaralanan 3 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Çinli Cuichan Zhou'nun Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir yaralının da Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada, 16 araç hasar gördü. Olay yerinden halk otobüsünün kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğine açıldı.

Ayrıca kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla ilerlediği görülüyor. Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen otobüs, merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durabiliyor.

Kazanın ardından halk otobüsünün şoförü Y.K. gözaltına alındı. Şoförün ilk ifadesinde, araçta teknik bir sorun olduğunu, gaz pedalının takılı kalması sonucunda kazanın gerçekleştiğini söylediği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:17 Kaynak: AA

Fatih, Güncel
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