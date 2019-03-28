Güncelleme - 71 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı
51 dakika önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 71 suçtan 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde, hakkında 71 suçtan 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, 5 yıldır aranan Hakan Safa Şahin'in (30) yakalanması için çalışma başlattı.
Şahin'in Fevzi Çakmak Mahallesi
'nde ablasının evinde gizlendiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda, bilişim suçlarından 71 aranma kaydı ve hakkında toplam 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:26 Kaynak: AA
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