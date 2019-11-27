GÜNCELLEME Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Ankara ve Mersin'de 23 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon düzenledi.

Aralarında görevden ihraç edilmiş eski polisler ile asker, polis ve öğrencilerden sorumlu ağabeylerin bulunduğu çok sayıda kişi, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.