Son Dakika › Güncel › GÜNCELLEME Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu - Son Dakika
GÜNCELLEME Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu
6 saat önce
Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:20 Kaynak: AA
Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Ankara ve Mersin'de 23 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon düzenledi.
Aralarında görevden ihraç edilmiş eski polisler ile asker, polis ve öğrencilerden sorumlu ağabeylerin bulunduğu çok sayıda kişi, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı YPG/PKK terör saldırısı planlarında şifreli mesaj için "emojiler" kullanmış PKK'lı teröristlerin termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev operasyon