Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Fuhuş Operasyonu

Güncelleme - Adana'da Fuhuş Operasyonu

58 dakika önce

Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 44 zanlı yakalandı.

Güncelleme - Adana'da Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Adana'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 44 zanlı yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 9 masaj salonunda çalışan kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmayla 28'i kadın 49 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şafak vakti birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 44'ü gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Operasyon sırasında bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Başsavcılıktan açıklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "fuhşa teşvik", "fuhşu kolaylaştırma", "fuhuş için aracılık ve yer temin etme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller neticesinde şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar aralarında masaj salonu sahibi, çalışanı ve işletmecilerinin de bulunduğu 44 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarda, birbirleriyle irtibatlı olarak hareket ettiği belirlenen bir kısım şüphelinin, kendilerine ait masaj salonlarında masör olarak çalışan mağdur kadınlara fuhuş yaptırarak gelir elde ettikleri, bir kısım şüphelinin ise masaj salonları etrafında gözcülük yaptıkları, mağdur kadınları bu masaj salonlarına getirip götürdükleri ve kadınları fuhşa teşvik ettikleri değerlendirilmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:38 Kaynak: AA

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