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GÜNCELLEME - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

GÜNCELLEME - Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çok sayıda araçla yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.
Bu arada, alevlerin bulunduğu bölgede bazı araçların da olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasını önlemeye çalışıyor.
Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bölgede polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını denetledi.
Kısa sürede büyüyen yangına müdahalede itfaiye ekibinin yetersiz kalması üzerine İl Emniyet Müdürü Aktaş'ın talimatıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.
Olay yerine gelen 6 TOMA'nın yanı sıra yangın söndürme helikopteri de çalışmaya dahil oldu.
Öte yandan yangın, bitişikteki makine imalathanesine de sıçradı. Buradaki LPG tankının patlama riskinin bulunması nedeniyle çevredekiler polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.
Bu arada olay yerine Vali Vekili Mustafa Aydın da gelerek çalışmaları denetledi.
Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:10 Kaynak: AA
İtfaiye, Adana, Güncel
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