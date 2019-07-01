Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü
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GÜNCELLEME - Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

1 saat önce

Adana'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

GÜNCELLEME - Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü, System.String[]
Adana'da tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde Murat Y. (50) ile oğlu M.Y. (22) arasında evlerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba ve oğlu çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Murat Y, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Elinden yaralanan M.Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlı M.Y, emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:52 Kaynak: AA
Seyhan, Merkez, Adana, Güncel
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