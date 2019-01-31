Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Otomobil Direğe ve İş Yerine Çarptı

Güncelleme - Adana'da Otomobil Direğe ve İş Yerine Çarptı

1 saat önce

Adana'da otomobilin direğe ve iş yerine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Güncelleme - Adana'da Otomobil Direğe ve İş Yerine Çarptı, System.String[]
Adana'da otomobilin direğe ve iş yerine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gülseren Çoban'ın (30) kullandığı 33 BPN 90 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda reklam panosu direğine ve ardından iş yerine çarptı.

Araçta sıkışan sürücü ile Gökçe Nur Tutak (18), ekipler tarafından çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü Çoban, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Çoban'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ve sonrasında yaşananlar da otomobilin çarptığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:56 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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