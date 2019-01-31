Güncelleme - Adana'da Otomobil Direğe ve İş Yerine Çarptı

Adana'da otomobilin direğe ve iş yerine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin direğe ve iş yerine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Gülseren Çoban'ın (30) kullandığı 33 BPN 90 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda reklam panosu direğine ve ardından iş yerine çarptı.



Araçta sıkışan sürücü ile Gökçe Nur Tutak (18), ekipler tarafından çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Durumu ağır olan sürücü Çoban, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.



Çoban'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan, kaza anı ve sonrasında yaşananlar da otomobilin çarptığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

1,8 Milyon Lira Gelir Elde Eden Fuhuş Çetesinin Mal Varlıklarına El Konuldu

Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı

16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı

Gençleri İntihara Sürükleyen Mavi Balina Oyununa Karşı Tim Kuruldu! Polis Ev Ev Gezecek