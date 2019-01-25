Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Refüje Çarpan Tır Yandı: 1 Ölü

Güncelleme - Adana'da Refüje Çarpan Tır Yandı: 1 Ölü

3 saat önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde refüje çarpıp yanan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Güncelleme - Adana'da Refüje Çarpan Tır Yandı: 1 Ölü, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde refüje çarpıp yanan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Yüreğir ilçesi şehir hastanesi mevkisinde Orhan Bağış idaresindeki 47 AV 922 plakalı metal ve alüminyum malzeme taşıyan tır, kaygan zemin nedeniyle refüje çarptı. Alev alarak yanmaya başlayan tırı görenler, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, Bağış'ın öldüğünü belirledi.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği tır, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre duran trafik akışı, çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
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