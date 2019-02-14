Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Restorasyonu Yapılan Müzenin Duvarı Çöktü

Güncelleme - Adana'da Restorasyonu Yapılan Müzenin Duvarı Çöktü

52 dakika önce

Restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.

Güncelleme - Adana'da Restorasyonu Yapılan Müzenin Duvarı Çöktü, System.String[]
Restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım Müzesi'nin duvarının çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı.

Kompleksin ikinci etabında yer alan Tarım Müzesi'nde işçilerin restorasyon çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina duvarı çöktü.

İskelenin üzerine çöken duvarın altında kalarak yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerden biri yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın sebebini araştırdıklarını belirterek, "İşçilerden biri hayatını kaybetti. Yaralanan 5 işçimiz tedaviye alındı. Göçük altında kalan işçimiz yok." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:17 Kaynak: AA

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