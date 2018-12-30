Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Terör Operasyonu

Güncelleme - Adana'da Terör Operasyonu

1 saat önce

Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 12 zanlı yakalandı, silah ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Güncelleme - Adana'da Terör Operasyonu, System.String[]
Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda 12 zanlı yakalandı, silah ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda polis ekiplerinin 10 adrese düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller, av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ve kuru sıkı tabanca ile bazı şüphelilerin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu gösterdiği öne sürülen kimlik kartları ele geçirildi.



Haklarında gözaltı kararı bulunan bazı şüphelilerin Suriye'de DEAŞ terör örgütü safında faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Bu arada, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşımda bulunarak terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 7 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 5'i yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan 12 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonlar sırasında bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:07 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"FETÖ'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyen Dolandırıcılar, Emekli Adamın 760 Bin Lirasını Aldı Polis Memuru, Otomobilin Çarptığı Yaralı Köpeği Veteriner Kliniğine Kadar Kucağında Taşıdı

Tantuniciye Narkotik Baskını! "Başka Yok" Dedi Önlüğünden Uyuşturucu Fışkırdı Son Dakika! MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 17:04:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]