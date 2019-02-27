Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme - Adana'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

Güncelleme - Adana'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Adana'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında tespit edilen şüphelilere ait 45 adrese 600 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 37 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, evlerde narkotik köpeğiyle de arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:25 Kaynak: AA

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