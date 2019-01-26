Güncelleme - Adana'da Yaşlı Kadın Torunu Tarafından Öldürüldü

Adana'da, torunu tarafından av tüfeğiyle vurulan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Adana'da, torunu tarafından av tüfeğiyle vurulan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.



Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 3 katli binada 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Vildan Kaymaz (73), elektrik ve su faturaları nedeniyle torunu O.K. (19) ile tartıştı.



Tartışmanın ardından babaannesine av tüfeğiyle ateş eden O.K. daha sonra kayıplara karıştı.



Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekibi, Kaymaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Vildan Kaymaz'ın vefat ettiği haberinin ardından aile üyeleri arasında da kavga çıktı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga edenleri ayıran polisler, sokağın giriş ve çıkışını da kapattı.



Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlı O.K'yi kısa sürede yakaladı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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