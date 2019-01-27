Güncelleme - Adana'da Yaşlı Kadının Torunu Tarafından Öldürülmesi

Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesinde babaannesini öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün, elektrik ve su faturaları nedeniyle tartıştığı 73 yaşındaki babaannesi Nazlı Kaymaz
'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Olcay Kaymaz (19) emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı Kaymaz, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
-Evin çatısında yangın çıktı
Öte yandan, Nazlı Kaymaz'ın öldürüldüğü Hürriyet Mahallesi
'ndeki 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında çatı ile çatıdaki Olcay Kaymaz'a ait güvercin kümesleri hasar gördü. Olayda kümesteki 5 güvercin telef oldu.
Yangınla ilgili araştırma başlatan polis kundaklama ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.
Adana'da dün 3 katlı binada 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Nazlı Kaymaz'ın elektrik ve su faturaları nedeniyle tartıştığı torunu Olcay Kaymaz tarafından av tüfeğiyle ateş edilerek öldürüldüğü öne sürülmüş, olay sonrası kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.