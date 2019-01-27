Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Yaşlı Kadının Torunu Tarafından Öldürülmesi

Güncelleme - Adana'da Yaşlı Kadının Torunu Tarafından Öldürülmesi

49 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde babaannesini öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Adana'da Yaşlı Kadının Torunu Tarafından Öldürülmesi, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde babaannesini öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün, elektrik ve su faturaları nedeniyle tartıştığı 73 yaşındaki babaannesi Nazlı Kaymaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Olcay Kaymaz (19) emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı Kaymaz, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

-Evin çatısında yangın çıktı

Öte yandan, Nazlı Kaymaz'ın öldürüldüğü Hürriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında çatı ile çatıdaki Olcay Kaymaz'a ait güvercin kümesleri hasar gördü. Olayda kümesteki 5 güvercin telef oldu.

Yangınla ilgili araştırma başlatan polis kundaklama ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Adana'da dün 3 katlı binada 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Nazlı Kaymaz'ın elektrik ve su faturaları nedeniyle tartıştığı torunu Olcay Kaymaz tarafından av tüfeğiyle ateş edilerek öldürüldüğü öne sürülmüş, olay sonrası kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:29 Kaynak: AA

Kaymaz, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı 68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı

Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi Devlet Bahçeli, Yılmaz Özdil'e Sert Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 21:18:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'da Yaşlı Kadının Torunu Tarafından Öldürülmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]