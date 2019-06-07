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GÜNCELLEME - Adana'daki gazeteciye silahlı saldırı

16 dakika önce

Adana'da gazeteci Hakan Denizli'ye silahlı saldırıda bulunulması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

GÜNCELLEME - Adana'daki gazeteciye silahlı saldırı, System.String[]
Adana'da gazeteci Hakan Denizli'ye silahlı saldırıda bulunulması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte yayın yapan Egemen gazetesinin kurucusu Hakan Denizli'ye (49), 24 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kızı ve torunuyla bindiği otomobilde silahlı saldırıda bulunduğu iddia edilen V.T.A. ile şüphelinin motosikletle kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen sürücü S.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı.
Ekipler, şüphelileri azmettirdiği öne sürülen V.C. ve E.E'yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.T.A, sevk sırasında basın mensuplarına, Denizli'nin gazeteci olduğunu bilmediğini belirterek, "Hiçbir husumetim yok o şahısla." dedi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 4 şüpheli tutuklandı.
Kızı ve torunuyla 24 Mayıs'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobiline binen Denizli'ye, aracın açık olan camından ateş edilmişti. Bacağından yaralanan Denizli, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:43 Kaynak: AA
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