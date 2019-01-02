Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'daki Terör Operasyonu

Güncelleme - Adana'daki Terör Operasyonu

31 dakika önce

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Güncelleme - Adana'daki Terör Operasyonu, System.String[]
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında firari bir kişi daha yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i ise hakkında başka bir soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldü.

- Operasyon

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 30 Aralık'ta operasyon düzenlenmiş ve 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller, av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ve kuru sıkı tabanca ile bazı şüphelilerin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu gösterdiği öne sürülen sözde kimlik kartları ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller ABD Başkanı Trump'tan Suriye Açıklaması: Kürtleri Korumak İstiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 23:33:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana'daki Terör Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]