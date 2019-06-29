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GÜNCELLEME - Adana merkezli 17 ildeki FETÖ operasyonu

42 dakika önce

Adana merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'ine ev hapsi cezası verildi, 27'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Adana merkezli 17 ildeki FETÖ operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 32 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'ine ev hapsi cezası verildi, 27'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 26 Haziran'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda 6 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.
Aralarında görevde bulunan ve ihraç olan asker, polis, öğretmen ile askeri okul ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğun 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'ine ev hapsi cezası verildi. Adli kontrol şartıyla salıverilen 27 şüpheliden 19'unun ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtildi.
Polis, firari 5 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Operasyon
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 37 şüphelinin yakalanması için Adana, Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda 26 zanlı gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden bazılarının FETÖ'nün "KPSS çalışma evleri"nde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgüt mensuplarıyla haberleşme sağladıkları ileri sürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:44 Kaynak: AA
Polis, Adana, Güncel
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