Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Adana Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı karar verilen KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polisten 41'i gözaltına alındı.

Güncelleme - Adana Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı karar verilen KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polisten 41'i gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

İtirafçı mahrem imamların ifadeleri ve elde edilen dijital materyaller doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslerde 41 zanlı gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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