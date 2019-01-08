Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Adana merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Güncelleme - Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlatıldı.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, aralarında avukat, ev kadını ve örgütün kapatılan kurumlarında öğretmenlik yapanların da bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin Adana ve Manisa'daki adreslerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Firari zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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